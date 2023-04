Rosjanie drżą o Krym. Budują umocnienia wzdłuż dróg

Rosjanie przygotowują się do obrony Krymu. Na najnowszych zdjęciach satelitarnych widać coraz większą ilość przygotowań do obrony półwyspu. Wykopywane są tam potężne pozycje obronne, co oznacza jedno. Rosjanie umacniają okolicę dróg i szklaków prowadzących wewnątrz Krymu. Prace prowadzone są również na plażach.