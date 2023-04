Tak Rosja będzie teraz wzywać do wojska. Putin podpisał ustawę [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Piątek to 415. dzień rosyjskiej inwazji. Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę o utworzeniu jednolitego rejestru osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej i wprowadzeniu elektronicznych wezwań do sądu. Ustawa ma być batem na poborowych uchylających się od wojska i znacznie ułatwi mobilizację Rosjan do armii. Po uzyskaniu wezwania poborowy nie może już wyjechać z kraju. A jeśli w ciągu 20 dni nie stawi się w urzędzie, może stracić prawo do kierowania samochodem, rejestrowania nieruchomości i zaciągania kredytów. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.