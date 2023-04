Potężna eksplozja. Zwabili wagnerowców do środka i zdetonowali ładunki

Polowanie na wagnerowców w Bachmucie trwa. Ukraińcy zwabiają Rosjan wewnątrz opuszczonych budynków i gdy zasadzka powiedzie się zgodnie z planem, detonują ładunki wybuchowe. Do sieci trafiło nagranie z kolejnej takiej akcji w zrujnowanym mieście. Widać na nim, że w pewnym momencie dochodzi do potężnej eksplozji, której towarzyszą kłęby siwego dymu. Taktyka obrońców Kijowa polega na prowadzeniu walk na danym terenie, a później wycofywaniu się stamtąd, zastawiając pułapki na ludzi Prigożyna. Dzięki stałej obserwacji z powietrza Ukraińcy wiedzą, kiedy mają zdetonować ładunki wybuchowe tak, by zadać jak największe straty szturmującym Bachmut oddziałom wroga i w konsekwencji utrzymać aktualną linię frontu.