Materiał miał 1 minutę i 34 sekundy. Ukraina oburzona

MSZ Ukrainy reaguje na francuski reportaż

Ołeh Nikołenko, rzecznik ukraińskiego MSZ wyraził oburzenie treściami ukazanymi we wspomnianym materiale. "Reportaż "France24" o rosyjskich żołnierzach, przygotowujących się do zabijania Ukraińców, to hańba dla dziennikarstwa - napisał na Twitterze.