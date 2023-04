Tajemnicze źródło donosi o zdrowiu Putina. Prawda może być inna

"Skupia wokół siebie środowisko osób wyznających teorie spiskowe"

Kanał "Generał SWR" na Telegramie jest całkowicie anonimowy. Zdaniem dr. Wojciecha Siegienia, eksperta ds. Rosji z Uniwersytetu w Białymstoku, nikt nie ma rzetelnych informacji na temat tego, kto go może prowadzić i w jakim celu. Ekspert podkreśla, że "najbardziej rozpowszechnionym domysłem jest to, że prowadzi go prof. Walerij Sołowiej, znany z tego, że jest zwolennikiem i kolporterem teorii spiskowych dotyczących władzy, chorób Władimira Putina". - To, co publikuje "Generał SWR" jest często cytowane przez Sołowieja. Mamy zamknięte koło, stąd przypisywanie tego autorstwa - ocenia.