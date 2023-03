Pracował z Putinem. Były agent KGB potwierdza plotki

Putin ma sobowtórów? "Jest jeden szczegół"

Pod koniec ubiegłego roku dyrektor Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kirill Budanow przekazał, że Władimir Putin ma co najmniej trzech sobowtórów, którzy przeszli operacje plastyczne, by do złudzenia przypominać rosyjskiego dyktatora.