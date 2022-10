Szef wywiadu jest pewny. Putin ma sobowtórów

Szef ukraińskiego wywiadu, jest pewny, że Władimir Putin ma co najmniej trzech sobowtórów, którzy przeszli operacje plastyczne, by do złudzenia przypominać rosyjskiego dyktatora. Kyryło Budanow podkreślił, że Kreml wykorzystuje "dublerów" Putina, by ukryć to, że w rosyjskim rządzie zapanował chaos.