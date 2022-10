"Życie milionów ludzi zagrożone". Zełenski o zemście Putina [RELACJA NA ŻYWO]

Sobota to 248. dzień rosyjskiej napaści na Ukrainę. Rosja, po zarejestrowanych w nocy wybuchach w porcie w Sewastopolu i oskarżeniach wobec Ukrainy i Wielkiej Brytanii, zerwała tzw. umowę zbożową. Dokument zakładał możliwość eksportu przez Ukrainę zbóż przez porty czarnomorskie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w specjalnym przemówieniu ostrzegł, że "Rosja chce doprowadzić do głodu na kilku kontynentach". - Rosja zaczęła celowo zaostrzać kryzys żywnościowy. Od września do dziś w tym korytarzu zbożowym zgromadziło się już 176 statków, które nie mogą podążać własną trasą. To żywność dla ponad siedmiu milionów konsumentów - przekazał ukraiński przywódca. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.