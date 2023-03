Administracja prezydenta Joe Bidena bez rozgłosu wznowiła deportacje do Rosji , co jest zmianą stanowiska przyjętego po inwazji Rosji na Ukrainę nieco ponad rok temu, kiedy deportacje zostały zawieszone - pisze w sobotnim wydaniu "The Guardian".

Zwolennicy imigracji byli zaskoczeni, gdy młody Rosjanin, który przybył do USA, uciekając przed Władimirem Putinem prowadzącym mobilizację obywateli do walki na Ukrainie, został niespodziewanie deportowany w weekend z USA z powrotem do Rosji , pisze "The Guardian".

Był jednym z kilku rosyjskich azylantów, z których wielu przedostało się do Stanów Zjednoczonych w zeszłym roku, a teraz boją się, że rząd USA zawróci ich do Rosji , do więzienia lub na linię frontu, gdzie są już dziesiątki tysięcy ofiar.

Deportacje do Rosji? Co na to Biały Dom?