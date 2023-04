Dziś Europa płaci za politykę Niemiec. "Boleśnie się o tym przekonali"

Jakub Wiech*: Tak w pełni to raczej nie, jeśli bierzemy pod uwagę te kraje, które były w jakimś stopniu uzależnione. Patrząc na Unię Europejską - nie ma kompletnych sankcji na dostawy energii z Rosji. Na przykład gaz nie jest objęty sankcjami, jeśli chodzi o jego dostępność. Rosja sama wycofała się z rynku UE. Widać to w polskiej gospodarce: zderusyfikowaliśmy się, jeśli chodzi o dostawy surowców, bo ani węgiel, ani ropa, ani gaz do nas już nie płyną, ale cały czas wisimy na rosyjskim LPG, co jest furtką dla rosyjskich eksporterów, jeśli chodzi o nasz rynek.