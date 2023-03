Kanclerz Scholz rozmawia z Putinem. "Utrzymują się rażące różnice zdań"

Kanclerz Niemiec udzielił wywiadu dziennikowi "Rheinische Post", w którym ocenił, że wojna w Ukrainie nie skończy się w najbliższym czasie. - Musimy być przygotowani na to, że może długo potrwać. Nawet gdy wojna się już skończy, nie od razu wrócimy do normalności. Ale nie powinniśmy też ustawać w wysiłkach zmierzających do zakończenia wojny - powiedział Olaf Scholz.