Rosja prze w nowym kierunku. Chcą piekła, jak w Bachmucie

Rosjanie tracą impet. "wiosenna ofensywa zbliża się do wygaśnięcia"

Think tank ocenia, że Rosjanom trudno będzie utrzymać narzucone tempo ataków. "Według ISW rosyjska wiosenna ofensywa prawdopodobnie zbliża się do wygaśnięcia i rosyjskie siły mogą intensyfikować działania po to, by uzyskać choćby niewielkie zdobycze terenowe przed utratą inicjatywy" - piszą analitycy.