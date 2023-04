"Najważniejszy cel akcji Chin". Pekin na poważnie zaczyna grę w Kijowie

Nowakowski podkreśla, że jedynym krajem, który ma realny wpływ na Rosję, są Chiny. Jeżeli kraj Xi zdecyduje się na pełne zaangażowanie to niewątpliwie - jak zauważa nasz rozmówca - ma najwięcej możliwości do tego, by skłonić Moskwę do jakichś ustępstw, które będą również akceptowane w Ukrainie. - Lub odwrotnie, by zmusić Rosję do przyjęcia choćby części warunków ukraińskich - dodaje.