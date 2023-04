Chiny wysyłają przedstawiciela do Kijowa. To były ambasador w Rosji

USA i Rosja wobec rozmów Xi-Zełenski

USA wyraziły zadowolenie, że doszło do rozmowy na linii Kijów-Pekin. - Mówiliśmy od dłuższego czasu, że to ważne, by prezydent Xi i oficjele ChRL zapoznali się z ukraińską perspektywą na temat tej nielegalnej i niesprowokowanej inwazji Rosji - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby.