"Jak dotąd reżim kijowski demonstruje odrzucenie wszelkich sensownych inicjatyw zmierzających do politycznego i dyplomatycznego uregulowania ukraińskiego kryzysu, a ostateczna zgoda na negocjacje jest uwarunkowana stawianiem ultimatum z celowo nierealistycznymi żądaniami. Ukraińskie władze i ich zachodni kuratorzy już zademonstrowali swoją zdolność do likwidowania pokojowych inicjatyw. Dlatego jest mało prawdopodobne, aby wszelkie wezwania do pokoju zostały odpowiednio odebrane przez marionetki kontrolowane z Waszyngtonu" – napisała.