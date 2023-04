Rosja przedstawia swoje teorie na temat wycieku dokumentów Pentagonu. Mówią o wyborach USA

Zawierały miejscami bardzo szczegółowe informacje na temat wojny w Ukrainie. Nie ma jednak pewności, co w tych dokumentach jest prawdą, a co nie. Nie można też wykluczyć, że jest to element wojny psychologicznej służb obu stron konfliktu w Ukrainie. Rosjanie mogliby w ten sposób podważyć zaufanie wobec Stanów, a USA z Ukrainą mogłyby próbować zmylić wrogów.