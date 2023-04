Praga rozsierdzona słowami Ławrowa. "To błazen"

W rozmowie z Politico czeski prezydent Petr Pavel stwierdził, że "nie sądzi", by Pekin był "naprawdę zainteresowany szybkim zakończeniem wojny" w Ukrainie. - Myślę, że w interesie Chin jest przedłużenie status quo, ponieważ mogą one wówczas zmuszać Rosję do różnych ustępstw - wskazał przywódca.