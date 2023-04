Rosja stawia ultimatum. Może wycofać się z nuklearnego moratorium [RELACJA NA ŻYWO]

- Nikt i nigdzie na świecie nie może czuć się bezpiecznie, dopóki agresor nie jest pokonany. Tego dowodzi każdy dzień na Ukrainie, wszystko to, co rosyjskie wojska i służby specjalne okupanta robią na naszej ziemi wobec naszych ludzi - oświadczył we wtorek w swoim codziennym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak ocenił, rosyjskie siły marzą, by "przenieść to na ziemie innych narodów". - Wie to cały świat - dodał.