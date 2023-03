Rządzący Gruzją po gwałtownych protestach wycofują się ze zmian w prawie

Masowe protesty w Gruzji

Przyjęcie przez posłów projektu stało się przyczyną masowych protestów we wtorek i środę. Przed gmachem parlamentu gromadziły się dziesiątki tysięcy demonstrantów. Wielu miało ze sobą flagi UE. Doszło do starć z policją, która użyła granatów hukowych, gazu łzawiącego i armatek wodnych, aby rozproszyć tłumy. Zatrzymano co najmniej 77 osób, jest wielu rannych.