Gorzkie słowa Prigożyna. "Został odcięty"

"Wpadł w panikę". Pokazali nagranie z Prigożynem

Kilka dni temu twórca Grupy Wagnera, która walczy w Bachmucie, wpadł w panikę. Jewgienija Prigożyna można było zobaczyć na nagraniu, w którym wyjaśniał, że jeśli jego oddziały wycofają się z miasta, to dojdzie do załamania frontu, a jego jednostki zostaną za to ukarane.