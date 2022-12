Gen. Pacek o działaniach wobec Rosji: "Ukraina nie ma innego wyjścia"

Rosja wystrzeliła pociski termobaryczne w kierunku Nowosieliwska w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy. Dlaczego Rosja wznawia teraz ataki bronią tego typu? Agnieszka Kopacz-Domańska pytała o to w programie "Newsroom WP" gen. prof. Bogusława Packa, dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. - To konsekwentnie realizowany plan przez Federację Rosyjską. To działanie, które może potrwać całą zimę. To jednoczesne niszczenie infrastruktury krytycznej oraz atakowanie wojska i ludności cywilnej. Rosja rzuciła na stół wszystko co posiada. Nękanie różnymi działaniami, bronią kasetową, termobaryczną ma zmierzać do złamania odporności ukraińskiej. Jedną z największych przeszkód, których Putin nie może pokonać, jest determinacja i chęć zwycięstwa, która w Ukrainie jest bardzo ważnym czynnikiem - ocenił gen. prof. Bogusław Pacek. Ukraińcy zaatakowali rosyjską bazę w Melitopolu. Według Rosjan, do ataku użyto HIMARS-ów. Czy takich działań odwetowych będzie więcej? - Trudno komentować, czy to rzeczywiście HIMARS-y i atak ukraiński. Wojnie towarzyszą działania ukraińskich sił specjalnych gdzieś w głębi Rosji, ale towarzyszy też wiele nieszczęść i prób ukrycia działań korupcyjnych w samej Rosji. Trudno to jednoznacznie interpretować. Trzeba jednak otwarcie powiedzieć, że Ukraina nie ma innego wyjścia. Ukraina nie może bronić się tylko na własnym terytorium, gdy jej sąsiad - potężne państwo - postępuje jak zbrodniarz, atakuje wszędzie, atakuje infrastrukturę krytyczną i osiedla mieszkaniowe. Myślę, że nie ma co zasłaniać się prawem wojennym, które zabrania Ukrainie działać wewnątrz Rosji, bo to wojna. Rosja zaatakowała Ukrainę w sposób przestępczy i według mnie Ukraina nie ma innego wyjścia. Musi użyć dostępnych środków, by zahamować Rosję. Być może te (środki - red.) rzeczywiście spowodują rozwagę, której na razie w Moskwie nie widać - ocenił gen. prof. Pacek. Agnieszka Kopacz-Domańska pytała o możliwe przyzwolenie Pentagonu na działania odwetowe. - Nie sądzę, że to poparcie ze strony Stanów Zjednoczonych. To raczej stanowisko mówiące, że Ukraina sama decyduje w jaki sposób się broni i prowadzi tę wojnę. Pentagon robi wiele, by nie rozprzestrzenić tej wojny na całą Europę. Sądzę, że Ukraińcy nie potrzebowali zachęty, ale dostrzegałem powstrzymanie Ukrainy przez Zachód przed działaniami na zewnątrz - ocenił.

