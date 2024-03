Gawryluk wystartowała. Mocna teza na początek

- Jeśli tak, to nie możemy marnować czasu i nie chodzi tylko o wojsko i zakupy broni. Dobrze, że politycy o tym rozmawiają, jak ostatnio w Waszyngtonie, ale to jedna strona medalu. Musimy być przygotowani jako społeczeństwo, a jak to wygląda? Nie mamy obrony cywilnej, nie mamy schronów, nie mamy spójnego systemu ostrzegania i spójnego systemu szkoleń. Nie potrafimy nawet opatrywać ran. Nie mamy też rzetelnych informacji. Na czym stoimy? O to zapytam ekspertów - dodała prowadząca program.