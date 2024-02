"Widmo agresji" dla Polski. Jak się obronić przed Rosją? Debata WP

Według gen. Waldemara Skrzypczaka, obecny potencjał NATO w Europie włączając w to także obecność Amerykanów, nie jest potencjałem wystarczającym, aby zatrzymać agresję Rosji. - W tej chwili armie europejskie są w rozproszeniu, w rozsypce. Nie ma w tej chwili żadnej armii europejskiej gotowej do tego, by była zdolna podjąć wysiłek, który by pozwolił odeprzeć potencjalną agresję Rosji, która cały czas swój potencjał odbudowuje. W ciągu trzech lat Rosjanie są w stanie odbudować swój potencjał do armii na poziomie 1,5 miliona - uważa Skrzypczak.