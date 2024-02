Upadł kolejny symbol na wojnie w Ukrainie. "Oni są po prostu wyczerpani"

- Takim pierwszym symbolem była obrona Siewierodoniecka (zdobyty przez Rosjan w czerwcu 2022 roku - red.), gdzie Zełenski nakazał go bronić do ostatniego żołnierza, a Putin powiedział, że go zdobędzie za wszelką cenę - mówi gen. Skrzypczak. - Kolejnym miastem był Lisiczańsk (zdobyty przez Rosjan w lipcu 2022 roku - red.), potem Bachmut (utracony przez Ukrainę w maju 2023 roku - red.), a teraz Awdijiwka. Ta wojna niesie dużo takich zażartych walk, które się toczą o miejsca symboliczne. Obie strony wielką wagę przywiązują do symboli i takim wyznacznikiem dla zwycięstwa lub klęski tej wojny są zdobycze lub utrata tych miast - przyznaje.