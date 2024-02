Biden rzucił wyzwiskiem o Putinie. Dyktator z Rosji zareagował na "szalonego sk..."

W ten sposób rosyjski przywódca odniósł się do słów Joe Bidena, który podczas wystąpienia w San Francisco nazwał go "szalonym sk..." (z ang. "crazy SOB"). Zdaniem Putina była to reakcja na jego wcześniejsze oświadczenie, że woli Bidena od Trumpa. Notabene, co podkreślił wyraźnie uradowany, całkowicie adekwatna do sytuacji i takiej się spodziewał, bo raczej Biden nie może mu publicznie podziękować.