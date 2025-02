Euforia w Rosji. Trump pojawi się w Moskwie?

W środę doszło do rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. To zmiana względem polityki realizowanej wcześniej przez Joe Bidena, który nie chciał rozmawiać z dyktatorem z Moskwy po tym, jak ten dokonał inwazji na Ukrainę. Nowy gospodarz Białego Domu prezentuje zgoła inną postawę. W ostatnich godzinach Trump doszedł nawet do wniosku, że błędem było wykluczenie Rosji z grona państw G8, do czego doszło po nielegalnej aneksji Krymu w 2014 roku.