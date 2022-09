Euforia w PiS po wygraniu Meloni i Salviniego. "Zwyczajnie naiwne"

Dr Marcin Zaborowski, politolog, redaktor naczelny "Res Publica Nowa": Możemy się spodziewać problemów. Do głosu dochodzą ugrupowania, które są eurosceptyczne. Szczególnie to Salviniego. Ponadto sam Berlusconi nie miał najlepszych relacji z Unią Europejską. Premierem rządu będzie Meloni, która przeszła transformację z polityka partii faszystowskiej do kogoś, kto lokuje się w europejskiej prawicy konserwatywnej. Wszyscy wywodzą się z rdzenia sceptycznie nastawionego do integracji europejskiej. Głównym aspektem ich popularności jest niechętny stosunek do migracji - głównie na tym wygrywali.