Tak prezydent Przemyśla "przywitał" Salviniego. Sikorski komentuje

- No respect for you - rzucił prezydent Przemyśla Wojciech Bakun w kierunku byłego wicepremiera Włoch Matto Salviniego podczas wspólnej konferencji prasowej w tym mieście. Bakun próbował wręczyć Salviniemu koszulkę z wizerunkiem Władimira Putina - taką samą, w jakiej kilka lat temu włoski polityk pozował do słynnego zdjęcia pod murami Kremla. Zdarzenie komentował w programie specjalnym WP europoseł PO, były szef MSZ Radosław Sikorski. - Bardzo dobrze, że Salvini został pogoniony z Przemyśla, gdy chciał się ogrzać w cieple naszej solidarności z Ukrainą - stwierdził. - Wielki szacunek za poczucie smaku i refleks pana prezydenta wobec Salviniego. Ten hipokryta wspierał Putina, gdy to było popularne we Włoszech - przypomniał. - Bardzo dobrze. Za niektóre słowa i czyny powinna być pamięć i odpowdzialność - podsumował.