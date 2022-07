"Ekipa jak z Misia" oraz "kiełbasa wyborcza". Dyskusja o dodatku węglowym w Sejmie

- Ta zmiana wynika z faktu, że nie ma węgla. Polacy dostaną pieniądze, ale nikt im nie zagwarantuje, że dostaną węgiel. To kiełbasa wyborcza. To kolejne pieniądze rzucone Polakom bez martwienia się, na co je przeznaczą, bo węgla jest za mało. Trzeba jasno powiedzieć, że Polacy byli okłamywani, że nie ma się co martwić. Byli okłamywani też w innej sprawie. Od lat namawiamy Polaków, by zmieniali piece węglowe. Ci, którzy takiej zmiany dokonali, będą ukarani. Nie dość, że musieli dopłacić do zmiany systemu ogrzewania, to nie dostaną tych 3 tys. zł. Rząd powinien złożyć autopoprawkę. Nie ma powodu, by tylko dopłacać do systemu ogrzewania węglowego - mówiła posłanka PPS.