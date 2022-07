Tysiące ton naszego węgla leżą za rosyjską granicą. Kulisy afery z embargiem i drogim opałem

- Krew mnie zalewa na to całe embargo, a w szczególności dwulicowość Komisji Europejskiej. Kaliningrad właśnie załatwił sobie złagodzenie blokady. Litwa nie będzie blokować dostaw węgla z Rosji. To absurd. Paradoksalnie to my w Polsce będziemy bardziej cierpieć z powodu embarga niż oni w Rosji. Tu u nas firmy dostały w łeb obuchem, ponosząc milionowe straty, to u nas będzie się zwalniać pracowników i to my w Polsce nie dostaniemy opału przed zimą - mówi Wirtualnej Polsce Krzysztof Dąbkowski, prezes firmy Bartex z Bydgoszczy. To jeden z importerów rosyjskiego węgla. Po wprowadzeniu embarga stracił około 17 mln zł. Tyle kosztował opłacony węgiel (250 dolarów za tonę), który utknął na Białorusi, gdy embargo wprowadzono z dnia na dzień.