Hołownia: lider w potrzasku. Jego partią targają dwie sprzeczne emocje

Ale czy w najbardziej radykalnej odsłonie, o czym marzy Hołownia? Z natury ostrożny Trzaskowski prędzej już będzie używał Polski 2050 do lewarowania swojej pozycji w ramach PO. Czyli wciągał Hołownię do rozmaitych projektów, budował przyjazne relacje, kooptował kolejne środowiska. Wszystko po to, by pokazać, że opozycja jest w stanie się integrować, tylko potrzebne jest inne podejście. Mniej drapieżne i bardziej zorientowane na polityczną treść. To w sumie identyczny wektor politycznej zmiany i budowania nowych standardów, chociaż bez postulowanej przez środowisko Hołowni wielkiej rewolucji na scenie. Liderowi Polski 2050 powinno to odpowiadać, chociaż osobistych ambicji o odegraniu podmiotowej roli w polityce pewnie już nie zrealizuje.