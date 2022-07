Morawiecki porównał inflację do Tuska. "Przybyła z zagranicy i przeszkadza"

- Zróbmy sobie ćwiczenie z wyobraźni "co by było, gdyby". Co by było, gdyby dalej rządziła Platforma Obywatelska. Pieniądze przeciekałyby na wszystkie strony, mafie, przestępcy podatkowi dalej kradliby te pieniądze. Oni przez swoją niefrasobliwość, głupotę, nonszalancję, lekceważyliby te problemy, tak, jak rząd PO-PSL przez 8 lat - kontynuował premier.