Tusk, Czarzasty, Hołownia i inni. Porozumienie opozycji

- Widzimy co Kaczyński zrobił z mediami i państwowymi spółkami. Dlaczego nie miałyby zbrukać procesu wyborczego? - Pytał retorycznie szef ruchu Polska 2050. - Zwróćmy uwagę jak oni nami grają. Ursula von der Leyen "przywiozła nam kartę bez pinu", a oni wypuścili komunikat, że rozszerzą 500+ i wypuszczą 700+. Chodzi im o to, żeby zagłuszyć nasz przekaz, wyciszyć i zniekształcić, to co mówi opozycja. My musimy ocalić nasze głowy, niezależnie od propagandy i sztuczek, które oni stosują. Potrzebujemy tego narzędzia, które razem wypracowaliśmy. Chodzi o to, by uczciwie usłyszeć głos suwerena - stwierdził Hołownia.