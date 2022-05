PiS przesunie wybory? Wkrótce projekt ustawy

Oba scenariusze mają konkretne skutki

Jak zauważa gazeta, oba scenariusze mają konkretne skutki. Po pierwsze to przesłanka, ze PiS nie podejmie próby rozpisania wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Wówczas nie trzeba by już przesuwać elekcji lokalnych. Po drugie – byłaby to rekordowo długa kadencja w samorządzie. PiS wprowadzając w 2018 r. dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast jednocześnie wydłużył je z czterech do pięciu lat. Obecna kończy się w 2023 r.