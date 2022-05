PiS ma plan na wybory. Znów będą prezenty

To jednak niejedyne prezenty dla seniorów. Jak mówi gazecie jeden z polityków PiS, "całkiem możliwe jest 15. świadczenie w wysokości najniższej emerytury". Do dodatkowych świadczeń zachęca sam prezydent. Gazeta przypomina słowa Andrzeja Dudy w lutym 2020 roku: "Mam nadzieję, że będzie 14. emerytura, daj Boże, potem 15. emerytura, aż dojdziemy do tego, że podwyższymy państwu wszystkie świadczenia emerytalne w sposób bardzo znaczący, bo to jest ważne".