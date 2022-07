Burza na Twitterze po słowach minister o oszczędzaniu

- Wprowadziliśmy ustawę z systemem rekompensat, który zakłada, że przedsiębiorcy importujący węgiel zgłoszą się do zarządcy rozliczeń po rekompensatę, by wyrównać różnicę między ceną importu a ceną wskazaną wg danych GUS z poprzedniego roku. Zweryfikowaliśmy to rozwiązanie, decydując się na bezpośrednie wsparcie odbiorców węgla. Otrzymaliśmy wiele głosów, że element podażowy spowodował, że odbiorcy węgla kupowali go bezpośrednio na rynku - powiedziała Anna Moskwa.