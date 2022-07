Dodatek węglowy wcale nie na węgiel?

Dopytywany przez dziennikarza Wirtualnej Polski o to, czy dodatek będzie mógł być wykorzystany na dowolny cel, rzecznik odpowiedział: "Dodatek osłonowy został stworzony po to, aby zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. W przypadku dodatku węglowego mechanizm jest podobny. To od beneficjenta będzie zależeć, w jakim stopniu środki te zostaną przeznaczone na zakup węgla" - przekazał Brzózka.