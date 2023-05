Egzamin ósmoklasisty 2023. Najważniejsze informacje

Egzaminy 8-klasisty sprawdzają wiedzę nabytą przez uczniów w trakcie nauki w szkole podstawowej. Chociaż ósmoklasiści muszą przystąpić do nich obowiązkowo, nie określono minimalnego wyniku, jaki powinni oni uzyskać, by zdać egzaminy. Dobry wynik uzyskany z testów może mieć jednak znaczenie przy rekrutacji do szkoły średniej.