Działo się, gdy byłeś w pracy. Orban spuścił z tonu. Zwrócił się do Szwecji

Premier Węgier poinformował we wtorek, że zaprosił swojego szwedzkiego odpowiednika Ulfa Kristerssona do odwiedzenia Węgier w celu negocjacji. Tematem rozmów ma być przyjęcie Sztokholmu do NATO. Szwecja i Finlandia złożyły wniosek o członkostwo w NATO w maju 2022 roku, z powodu napaści Rosji na Ukrainę rezygnując ze swojej wieloletniej polityki niezaangażowania. Finlandia, która dzieli z Rosją granicę o długości 1340 km, została członkiem NATO 4 kwietnia zeszłego roku, zwiększając liczbę państw członkowskich do 31. Członkostwo Szwecji nadal oczekuje na ratyfikację z powodu oporu dwóch krajów - Turcji i Węgier.