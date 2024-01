Kraje Europy ostrzegają: Rosja może zaatakować. Finka odkryła drugie dno

Premier Estonii Kaja Kallas oszacowała niedawno w wywiadzie dla magazynu "Times", że Zachód ma od 3 do 5 lat na przygotowanie się do wojny z Rosją. Zdaniem dowódcy Norweskich Sił Obronnych Eirika Kristoffersena - od roku do 3 lat. Z kolei admirał Rob Bauer, wysoki rangą urzędnik NATO, powiedział, że trzeba liczyć się z możliwością wybuchu zbrojnego konfliktu z Rosją w ciągu najbliższych 20 lat.