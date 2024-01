Admirał Bauer: Wojna NATO z Rosją możliwa w ciągu 20 lat. "Konieczna mobilizacja"

- W przypadku wybuchu wojny konieczna będzie mobilizacja dużej liczby cywilów, a rządy powinny wdrożyć systemy zarządzania tym procesem - powiedział reporterom admirał Rob Bauer w czwartek, po spotkaniu szefów obrony NATO w Brukseli. Holenderski oficer marynarki i przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, pochwalił Szwecję za zwrócenie się do wszystkich swoich obywateli, aby przygotowali się do wojny przed formalnym przystąpieniem kraju do Sojuszu.