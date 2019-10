Dwa protesty wyborcze PiS bez dalszego biegu. Jest decyzja Sądu Najwyższego

Kolejne dwa protesty wyborcze PiS Sąd Najwyższy pozostawił bez dalszego biegu. Sędziowie zdecydowali, że protesty te nie spełniają warunków formalnych do merytorycznego rozpoznania.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych podjęła decyzję w sprawie protestów wyborczych PiS, dotyczących dwóch okręgów wyborczych do Senatu: nr 12 (Grudziądz) i nr 92 (Gniezno). Sędziowie zdecydowali, że pozostawią je bez dalszego biegu.

Sędziowie zdecydowali, że protesty te nie spełniają warunków formalnych do merytorycznego rozpoznania. To oznacza, że nie dojdzie do ponownego przeliczenia kart do głosowania w obu okręgach.

Podobnie jak w przypadku protestu rozpoznanego we wtorek - do sądu wpłynęły stanowiska PKW i okręgowych komisji wyborczych, które wskazały na brak podstaw do zakwestionowania ustalonego przez nie wyniku głosowania. Z informacji przekazanych przez służby prasowe SN wynika, że stanowiska nie zajął Prokurator Generalny.

Przypomnijmy: PiS złożyło do SN protesty dotyczące sześciu okręgów: nr 100 (Koszalin), nr 75 (Tychy i Mysłowice), nr 12 (Grudziądz), nr 92 (Gniezno), nr 95 (m.in. powiaty krotoszyński i ostrowski), nr 96 (Kalisz). Wnioskowało o ponowne przeliczenie głosów.

We wtorek trzech sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego zdecydowało o pozostawieniu go "bez dalszego biegu" protest wyborczego PiS ws. wyborów do Senatu w okręgu nr 75, obejmującym Tychy i Mysłowice. Wygrała w nim Gabriela Morawska-Stanecka (KW SLD). Jej kontrkandydatem był Czesław Ryszka z PiS.

Co oznacza wtorkowa decyzja SN? Protest nie będzie rozpoznawany merytorycznie, a w konsekwencji nie dojdzie do oględzin kart do głosowania i do ich ponownego przeliczania.