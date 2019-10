Szef PKW Wiesław Kozielewicz: Rozpatrzyliśmy ponad 100 protestów wyborczych

- Państwowa Komisja Wyborcza rozpatrzyła dotąd 107 protestów wyborczych. Żaden z nich nie zasługiwał na uwzględnienie - powiedział w środę Wiesław Kozielewicz, przewodniczący PKW.

Państwowa Komisja Wyborcza zorganizowała w środę krótką konferencję prasową. Jej szef Wiesław Kozielewicz powiedział, że PKW otrzymała do tej pory od Sądu Najwyższego 180 skarg wyborczych do zaopiniowania.

Do Sądu Najwyższego wpłynęło dotąd 245 protestów (stan na środę 30 października). PKW musi wydać opinię do każdej skargi. Jak poinformował Kozielewicz, do tej pory odbyły się trzy posiedzenia PKW.

Protest ws. logo odrzucony

Wiesław Kozielewicz zdradził, że w środę PKW rozstrzygała protest dotyczący znaczka partyjnego na karcie do głosowania. Chodzi o logo Koalicji Obywatelskiej, które znajdowało się przy nazwisku kandydata do Senatu. Miało kształt kwadratu i osoby mniej zorientowane stawiały krzyżyk właśnie w tym znaku.

Kolejne protesty PiS odrzucone

Sędziowie zdecydowali, że protesty te nie spełniają warunków formalnych do merytorycznego rozpoznania. To oznacza, że nie dojdzie do ponownego przeliczenia kart do głosowania w obu okręgach.