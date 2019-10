Ojciec prezydenta Andrzeja Dudy został przewodniczącym sejmiku Małopolski

Profesor Jan Duda, ojciec prezydenta Andrzeja Dudy, został przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego. Przeciwko jego kandydaturze miała być centrala PiS, która zwracała uwagę, że profesor nie uzyskał mandatu senatora, przez co m.in. PiS nie ma większości w Senacie.

Centrala mówi "nie"

Chociaż do ostatniej chwili kandydatura na szefa sejmiku była tajna, w kuluarach mówiło się, że może nim zostać ojciec prezydenta.

- Pojawiła się wśród lokalnych działaczy propozycja, by to Jan Duda, ojciec prezydenta Andrzeja Dudy, został szefem sejmiku. To człowiek cieszący się szacunkiem w naszym środowisku. Miał zostać senatorem, ale mu się nie udało. Powinien przynajmniej tak zostać wyróżniony - powiedział krakowskiej "Gazecie Wyborczej" małopolski działacz PiS.