Michał Laskowski: ciekawość nie jest podstawą do złożenia protestu

- Protesty PiS są mało konkretne. Głosów nieważnych wcale nie było wyjątkowo dużo, to była średnia polska - ocenił sędzia Michał Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego.

- Zgodnie z ustawą, wszystkie protesty wyborcze muszą trafić do nowej Izby Sądu Najwyższego - stwierdził gość radia TOK FM sędzia Michał Laskowski pytany, o to, co stanie się z protestami wyborczymi Koalicji Obywatelskiej. We wtorek Grzegorz Schetyna zapowiedział, że jego ugrupowanie skieruje je do prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf. - Rozumiem brak zaufania części społeczeństwa do nowej izby, ale nie ma powodu, by lekceważyć obowiązujące prawo - dodał.