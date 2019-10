Wyniki wyborów 2019. Marek Borowski: PiS nie potrafi przegrywać

- May pewien kłopot z PiS - oni nie umieją przegrać. Wygrali przecież wybory do Sejmu i opozycja przyjęła to z godnością - przyznał Marek Borowski. Senator Koalicji Obywatelskiej komentował także protesty wyborcze złożone przez partię Jarosława Kaczyńskiego.

Wyniki wyborów 2019. Marek Borowski - senator Koalicji Obywatelskiej (PAP, Fot: PAP/Mateusz Marek)

- Obecnie mamy do czynienia z pewnego rodzaju farsą, ale ona odbywa się w poważnych okolicznościach i na poważny temat. PiS powiada, że było dużo nieważnych głosów i one może powinny być na ich partię oddane. Przecież to absurd bije w oczy - stwierdził w wywiadzie dla TVN24 Marek Borowski. - Parafrazując Beatę Szydło: te głosy im się należały - dodał senator Koalicji Obywatelskiej.

Przypomnijmy: Prawo i Sprawiedliwość domaga się ponownego przeliczenia głosów w 6 okręgach. We wszystkich mandaty zdobyli kandydaci wybrani z list opozycyjnych. - Przeanalizowaliśmy wyniki senackie i w kilku okręgach ta analiza wykazała, że są anomalie polegające na dużo wyższej niż w innych okręgach liczbie głosów nieważnych. Takich, które przewyższały różnice głosów między kandydatami - tłumaczył decyzję o proteście zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel.

Polityk przyznał, że w porównaniu z wyborami w 2015 roku, w tegorocznej elekcji :głosów nieważnych było stosunkowo mało". - PiS stawia zarzuty, ale dowodów nie ma - mówił Borowski.

Senator KO odpowiedział także na wypowiedź wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego Polityk PiS przyznał, że jego ugrupowanie złożyło protesty wyborcze "tak z ciekawości, ale też dla pewności". - Protesty wyborcze nie powinny być składane przez ciekawość. Skoro marszałek jest ciekawy, to niech odpowie na pytanie, dlaczego nie ujawniono list poparcia dla sędziów z KRS (...) Albo dlaczego służby nie potrafią zbadać oświadczeń Mariana Banasia (prezes NIK - przyp. red.) - mówił były marszałek Sejmu.

Marek Borowski, ponownie wybrany na senatora, nie krył również radości z wygranej opozycji w Senacie. - PiS nam zdecydowanie pomógł w odzyskaniu Izby. Na pytania o to, kto zostanie marszałkiem nie odpowiem. To będzie uzgadniane przez partie, a także przez senatorów niezależnych - mówił przedstawiciel KO.

- Jestem przekonany, że niezależni senatorzy będą mieli silne kręgosłupy i że PiS ich nie przekupi. W PSL wierzę przede wszystkim - dodał Borowski.

