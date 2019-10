Grzegorz Schetyna: PiS nie akceptuje werdyktu wyborczego. Spotkam się z szefem misji OBWE

Lider Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna skrytykował skierowanie przez PiS do Sądu Najwyższego wniosków o powtórne przeliczenie głosów w 6 okręgach wyborczych do Senatu. - Stalin mówił, że ważne, kto liczy głosy. Jak widać, Jarosław Kaczyński podobnie patrzy na rzeczywistość - stwierdził. I zapowiedział skierowanie protestów wyborczych przez opozycję.

Borowski poinformował także o protestach wyborczych, które do Sądu Najwyższego (ale nie do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, tylko wprost do SN) ma zamiar skierować Koalicja Obywatelska .

- W Legnicy na karcie wyborczej błędnie oznaczono logo komitetu, co wprowadzało wyborców w błąd. Jest to ewidentna przesłanka do złożenia protestu - mówił Marek Borowski. - W Łomży zbyt późno zgłoszono kandydata do Senatu, po śmierci Kornela Morawieckiego. To kolejna przesłanka do zgłoszenia protestu wyborczego. W Pabianicach na karcie wyborczej umieszczono błędną instrukcję głosowania. To jest niewątpliwie kwestia do rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy - wyliczał.