PiS złożyło wniosek do Sądu Najwyższego o ponowne przeliczenie głosów w dwóch okręgach. Różnica między ich kandydatem a zwycięzcą była tam mniejsza, niż liczba głosów nieważnych. Poszliśmy kluczem wskazanym przez PiS i znaleźliśmy kolejne "gorące" okręgi.

Niezwykle wyrównany bój o mandat stoczyli za to kandydaci w okręgu nr 100. Mandat wywalczył Stanisław Gawłowski startujący z własnego komitetu. Zdobył 44956 głosów, zaledwie o 320 więcej niż kandydat PiS Krzysztof Nieckarz. W obu przypadkach oddano po ok. 3,5 tys. głosów nieważnych.

PiS chce ponownego przeliczenia głosów. Tam może być gorąco

To główny argument podnoszony przez prawników PiS. We wnioskach przesłanych do SN domagają się oni ponownego sprawdzenia, czy we wspomnianych okręgach wszystkie głosy uznano poprawnie za nieważne. Wicerzecznik PiS podkreślił, że prawnicy PiS sprawdzają, czy do podobnej sytuacji nie doszło w innych okręgach. - Niewykluczone, że takie miejsca się jeszcze znajdą - powiedział Radosław Fogiel.