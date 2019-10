Wybory parlamentarne 2019 dobiegły końca z momentem zamknięcia urn w niedzielę o 21:00. W siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej przebywał wtedy prezes TVP Jacek Kurski.

Wybory 2019. Jacek Kurski w siedzibie PiS. Radosław Fogiel: był tam prywatnie

Polityk PiS przyznał też, że Jarosław Kaczyński nie dzwonił do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, by pogratulować zwycięstwa w jego okręgu . Fogiel stwierdził, że to raczej politycy innych partii powinni pogratulować prezesowi PiS zwycięstwa jego partii w kraju.

Wynik wyborów do Senatu jest za to dla partii rządzącej sporym problemem. Fogiel stwierdził, że PiS szanuje reguły demokracji i nie będzie próbował "wyciągnąć" senatorów konkurencji. - Jeśli jednak ktoś wskutek zbiegu okoliczności, układu gwiazd, był obecny na listach konkurentów, a chce pracować dla Polski z białą czerwoną drużyną, to nie będziemy go kijem gonić - zaznaczył współpracownik Kaczyńskiego.