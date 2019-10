Wyniki wyborów 2019. PiS stracił Senat. To musiało zaboleć Jarosława Kaczyńskiego

Wybory parlamentarne 2019 przyniosły PiS utrzymanie większości sejmowej, ale i utratę przewagi w Senacie. Jarosław Kaczyński uspokaja, że senatorzy nie mogą blokować ustaw, ale utrata izby wyższej musiała go zaboleć. Senat zawsze był dla niego ważny.

Choć na kandydatów PiS do Senatu zagłosowało ponad 8 milionów Polaków (więcej niż na kandydatów do Sejmu), to mandat uzyskało tylko 48 z nich. Przy tej samej liczbie senatorów opozycji o większości zadecyduje czterech parlamentarzystów niezrzeszonych. Trzech z nich to politycy kojarzeni z Platformą Obywatelską.